Charonne, élu l’un des quartiers « les plus cool d’Europe » !

The Guardian, célèbre quotidien britannique, a élu le quartier de Charonne, dans le 20ème arrondissement parisien, l’un des « plus cool d’Europe ». Il semblerait que son charme et son ambiance aient eu raison de quartiers plus célèbres comme celui du Louvre (Ier), de la Tour-Eiffel (VIIIe) ou encore du Sacré-Coeur (XVIIIe).

D’accord, Paris est en dernière position sur la liste des dix endroits les plus cool d’Europe, érigée par les rédacteurs du quotidien britannique The Guardian. D’accord, Paris passe après Göteborg (Suède), Bruxelles (Belgique), Valence (Espagne), Porto (Portugal), Berlin (Allemagne), Varsovie (Pologne), Prague (République Tchèque), Rome (Italie) et Belgrade (Serbie). Mais le 20ème arrondissement parisien, fait bel et bien partie de cette liste.

Authenticité et multiculturalité

L’authenticité du lieu était prioritaire dans les critères de cette sélection. Plutôt que des hauts lieux touristiques de Paris, c’est bien le quartier de Charonne et plus particulièrement la place de la Réunion qui a retenu l’attention des rédacteurs anglais. Selon eux, cette petite place serait « le cœur de ce quartier populaire, chaleureux, bohème et multiculturel, intégrant familles, artistes et musiciens ». Il est précisé qu’il vaudrait mieux y aller le « jeudi ou le samedi, jours de marché ».

Des adresses emblématiques comme L’Escargot d’Or, Le Café sans nom, La Botica ou encore Au Bon Vingt sont mises en avant, réjouissant les différents patrons et employés. Pour bon nombre de ses habitants, le quartier séduirait grâce à son côté village et la multiculturalité des lieux, notamment le mélange des classes – « un lieu où se croisent aussi bien les éboueurs que les bobos », selon Tahar Mouici, le patron du Café sans nom, qui s’est exprimé auprès de nos confrères du Parisien.

Le responsable de l’Hôtel Terre-Neuve parle quant à lui d’un quartier « faubourien », « entre logements sociaux, locaux d’artisans et maisons de ville aux verrières de style atelier au fond d’impasses pavées ».

« C’est très mixte, très vivant. Ici, on retrouve le vrai Paris qu’on aime », complète-t-il. Un vrai petit quartier parisien où il fait bon vivre, malgré quelques points de deal. Entre ouverture d’une multitude de petits restos, de vitrines bobos, de boutiques artisanales et l’implantation de l’école Vitruve (une école publique qui pratique une pédagogie expérimentale), le sud de cet arrondissement est encore à découvrir…