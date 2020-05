Ils sont l’un des endroits les plus visités par les touristes de la capitale et pourtant, les grands magasins devraient rester fermés au public jusqu’au 10 juillet minimum. Ils suivent ainsi la décision gouvernementale empêchant les centres commerciaux de plus de 40.000 m² de rouvrir en Ile-de-France.

Même sentence pour les centres commerciaux de Paris et sa région. Aéroville, Beaugrenelle, Forum des Halles ou encore Italie 2 resteront donc fermés jusqu’à la fin de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, votée par le Parlement la semaine dernière.

La réouverture des grands magasins favoriserait la propagation du virus

L’Ile-de-France étant classé comme rouge au jeu des couleurs des départements, la préfecture de police a estimé que l’ouverture des grands magasins parisiens et plus particulièrement du Printemps et des Galeries Lafayette « ne pourrait, dans la situation actuelle, que favoriser la propagation du virus Covid-19 et mettre dès lors en danger la vie de la population ». Même si la mesure est compréhensible, compte tenu de la circulation du covid-19 sur notre territoire, il va sans dire que cette décision ne sera pas sans conséquence pour les deux géants.

Inquiétudes face aux conséquences de cette mesure

Dans un récent communiqué de presse, UNSA, le syndicat du Printemps communique sur ses inquiétudes face aux « conséquences de cette mesure pour l’emploi dans les petites et moyennes entreprises du commerce, pour lesquelles les Grands Magasins du boulevard Haussmann sont un vecteur essentiel à leur développement ». Ils précisent également que « L’UNSA-Printemps entrera, dès demain, en négociation nationale avec la direction du Printemps et les partenaires sociaux, de la CGC et de la CGT, pour mettre en place des commissions Covid-19 locales ».

Dans d’autres départements français, certains centres commerciaux de plus de 40.000 m² ont déjà pu rouvrir « en accord avec les préfets, sauf en Ile-de-France » comme l’a précisé Bruno Le Maire dans son allocution du 7 mai dernier.