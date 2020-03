Crue de la Seine : un pic atteint ce dimanche 8 mars 2020

Ce dimanche 8 mars 2020 au soir, la Seine a atteint son pic de crue, à 4,50 mètres au niveau du Pont d’Austerlitz. Si cette montée des eaux ne présente pas de risque pour les habitants, la vigilance est de mise pour les sans-abris dormant sur les quais, les activités saisonnières liées au fleuve et les parking souterrains.

Patauger dans l’eau le long des quais de Seine, jogger en aquaplaning, faire du vélo sous-marin, se promener en slalomant entre les étendues d’eau : voici les activités les plus populaires que vous ont offerts les quais de Seine ce week-end !

Jogger en aquaplaning, l’activité tendance de ce 8 mars 2020 sur les quais de Seine !

La crue saisonnière de la Seine a en effet atteint son pic hier, et le reflux devrait en toute logique commencer. Le service Vigicrue a enregistré un niveau à 4,09 mètres, le dimanche 8 mars 2020 à onze heures, avec un débit encore élevé, dépassant les 1 230 m3 par seconde : de quoi atteindre, au soir du 8 mars, les 4,50 mètres sous le pont d’Austerlitz, point de référence pour la hauteur de la Seine à Paris.

La cote d’alerte a atteint le niveau jaune, correspondant à une crue dépassant les normales mais n’entraînant pas de dommages significatifs. En revanche, ce niveau d’alerte impose une vigilance particulière pour les activités saisonnières exposés.

Fermeture des voies publiques inondées

La Mairie de Paris a fait fermer le tunnel des Tuileries, les quais rive droite et rive gauche aux piétons et cyclistes. La voie Pompidou a été totalement fermée (aux voitures et aux cyclistes) entre le pont Garigliano et le pont Bir-Hakeim. L’accès à l’île aux Cygnes a été interdit.

La Ville a également fait ouvrir deux gymnases pour y loger en urgence des sans-abris qui étaient accueillis sur une péniche. Plus globalement, les agents de la ville se sont assurés que les sans-abris qui ont l’habitude de dormir sur les quais étaient informés du risque. Les promeneurs et joggeurs bravant les interdits municipaux ont été fermement rappelé à l’ordre.

La Mairie a par ailleurs commencé à surveiller les nappes sous les parkings souterrains. Le risque ? Que la crue provoque une montée des eaux dans ses sous-sols occupés, avec les risques que cela implique.