Black Friday : que prévoient les Français cette année ?

Le Black Friday c’est pour bientôt. Malgré un pouvoir d’achat sous pression, un Français sur deux prévoit de profiter de cette opération cette année, en particulier pour acheter un cadeau de Noël à meilleur prix, d’après une étude Havas Market. Pour trouver de bonnes affaires, certains comptent utiliser l’intelligence artificielle, surtout ChatGPT.

Conformément à la tradition qui veut qu’il ait lieu le dernier vendredi du mois de novembre, le Black Friday se tiendra cette année le vendredi 28. En dépit d’un contexte économique contraint, les Français ne comptent pas bouder cette opération commerciale. Selon la dernière étude Havas Market, un Français sur deux prévoit de profiter de l’édition 2025, un chiffre stable depuis trois ans. Les moins de 35 ans sont les plus intéressés, avec 60% d’entre eux qui envisagent d’y prendre part (contre 66% en 2024).

Une baisse du budget cadeaux

Le Black Friday représente surtout une occasion d’anticiper les fêtes de fin d’année et de réduire la facture. Ainsi, au moins 51% des Français comptent réaliser ce jour-là une partie de leurs achats pour Noël. Au total, plus de 20 % des intentions d’achat de fin d’année se concentrent désormais sur cette date, signe que les promotions de novembre structurent durablement les comportements d’achat avant Noël.

Havas Market constate en outre que le budget cadeaux est en recul cette année, reflet d’une prudence croissante. Quant au budget repas de Noël, il reste sous la barre des 200 euros pour la majorité des Français. Ces arbitrages s’expliquent par la nécessité d’une consommation plus maîtrisée et raisonnée. Ainsi, l’achat plaisir est désormais encadrée par la recherche du juste prix.

Amazon, plateforme préférée des Français pendant le Black Friday

Havas Market note par ailleurs que Amazon reste la plateforme préférée des foyers équipés de services d’abonnement. Près d’un Français sur deux dispose d’un abonnement Prime, et sept abonnés sur dix débutent leurs recherches directement sur Amazon.fr. Cette place importante du géant américain du e-commerce repose sur l’efficacité de sa logistique, la profondeur de son offre et la visibilité de ses promotions. Les autres sites conservent toutefois des positions solides dans des catégories plus spécialisées. Comme Cdiscount, qui propose de la proximité, du conseil et de la relation client comme des leviers différenciants.

Le recours à l’IA pour dénicher les bonnes affaires pendant le Black Friday

Malgré la montée en puissance du digital, les magasins physiques restent le circuit d’achat favori pour le Black Friday. Les Français se rendent en boutique pour voir le produit, le toucher, le tester, l’obtenir immédiatement et bénéficier du contact humain. Mais ils n’y vont pas automatiquement. Les consommateurs s’informent d’abord en ligne et comparent les prix, avant d’acheter en magasin. C’est ce qu’on appelle le drive-to-store, qui conforte les enseignes les plus solides sur les deux canaux.

L’étude d’Havas Market indique enfin que 36% des Français comptent s’appuyer sur l’intelligence artificielle pour savoir quoi acheter et où le trouver. Ce chiffre monte à 48% chez les jeunes. Niveau modèle, 8 utilisateurs sur 10 privilégient ChatGPT plutôt que Copilot ou Gemini. Et 40% ont recours à l’IA pour dénicher les meilleures offres en ligne, tandis que 31% espèrent optimiser leur budget grâce aux conseils des outils d’intelligence artificielle.