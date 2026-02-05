Patinage artistique : la glace se fracture sous Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron

Dans son livre « Pour ne pas disparaître », paru aux éditions Robert Laffont le 15 janvier 2026, Gabriella Papadakis raconte les coulisses de sa carrière ainsi que les hauts et les bas de sa relation avec Guillaume Cizeron. La patineuse y décrit une relation sous « emprise », de quoi provoquer l’ire de son ancien partenaire. Ce dernier se dit prêt à « engager toutes les actions légales nécessaires » contre elle pour « diffamation ». La tournure que prennent les évènements fait regretter 17 années d’un couple qui a presque tout gagné.

« Pour ne pas disparaitre », le livre confidence de Gabriella Papadakis a paru aux éditions Robert Laffont le 15 janvier 2026. La patineuse française y décrit une relation difficile avec sa mère et Guillaume Cizeron son partenaire. Elle se serait souvent sentie mise à l’écart et dans le doute malgré les succès. Papadakis parle même d’une relation sous « emprise » et raconte avoir longtemps été « terrorisée » par « l’idée de (se) retrouver seule » avec Cizeron. C’est cette peur d’un partenaire qu’elle ne reconnaissait plus qui l’aurait poussé à la séparation en 2025.

De la patinoire au parquet ?

Après avoir pris connaissance du contenu du livre « Pour ne pas disparaître », Guillaume Cizeron a dénoncé des « informations fausses », qui lui attribue des propos qu’il n’a jamais tenus et qu’il juge graves. L’athlète indique avoir sollicité ses avocats pour « mettre en demeure toutes les parties impliquées de cesser immédiatement la diffusion de propos diffamatoires » à son encontre. Il se dit prêt à « engager toutes les actions légales nécessaires » pour obtenir gain de cause. Dans un entretien au Parisien avant la publication du livre, Guillaume avait expliqué s’être rendu compte de la rancœur qui rongeait la patineuse. Selon lui, elle en veut au monde entier, au milieu du patinage, à ses entraîneurs et à lui pour tout ce qui lui arrive.

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont quasiment tout remporté ensemble

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont formé pendant dix-sept ans un couple aussi soudé qu’atypique, porté par le désir de création et de briller sur la glace. Ensemble, ils ont remporté quatre médailles d’or mondiaux, cinq européens et un argent olympique. Quatre ans après ce titre olympique à Pékin (en 2018), les failles de leur couple se sont révélées au grand jour, aboutissant à un livre qui décrit une relation presque toxique. On ne pouvait pas l’imaginer avant que la patineuse ne fasse cette révélation, tant le duo paraissait parfait aux yeux du public. Leur histoire, quoique commune dans le milieu du patinage, est pourtant inspirante. Elle était un exemple de détermination, de travail et de complicité.

Enfants, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron avaient d’autres passions

Gabriella Papadakis (née en 1993) et Guillaume Cizeron (né en 1995) se sont connus lorsqu’ils avaient 8 et 10 ans. Leur rencontre a eu lieu à Clermont-Ferrand, où leur mère respective les entraînait. Enfants solitaires, ils étaient heureux d’avoir trouvé en chacun un compagnon de jeu. À l’époque, Gabriella et Guillaume ne se rêvaient pas encore champions de patinage multimédaillés. La fillette aimait écrire et le garçon dessiner.

Leur association était jugée complémentaire dès le début, malgré leurs différences physiques (Guillaume était plus grand). Ils formaient déjà un duo puissant, qui avait juste besoin de s’affiner. Pour leur entraînement dans les patinoires, Guillaume et Gabriella passaient l’été à choisir la musique et le thème de l’hiver à venir dans des médiathèques. Ils optaient bien souvent pour la bande originale d’un film, gravée sur CD.

Guillaume Cizeron a une nouvelle partenaire

Année après année, Cizeron et Papadakis se forgent un style, une identité dans le patinage. En 2008, ils s’installent à Lyon, puis rejoignent leur entraîneur Romain Haguenauer à Montréal pour s’entraîner dans une école de danse de renom, cherchant à innover et à toucher le public nord américain. Adolescents, ils dominent les championnats de France de leur catégorie, avant de remporter, lors de la saison 2014-2015, leur premier sacre mondial senior, à seulement 19 et 20 ans. Les années suivantes, le duo continuera de progresser techniquement, à force de travail et d’abnégation. Guillaume et Gabriella finiront par acquérir pratiquement tous les titres majeurs dans leur discipline, avant de se séparer en 2025.

Depuis l’année dernière, Guillaume Cizeron a une nouvelle partenaire, Laurence Fournier Beaudry. Avec la Canadienne d’origine, il a décroché le championnat d’Europe de danse sur glace le samedi 17 janvier à Sheffield (Grande-Bretagne). Le couple vise l’or aux JO d’hiver de Milan-Cortina, qui débute ce vendredi. Quant à Gabriella Papadakis, elle observe une pause dans sa carrière.