Après le service militaire obligatoire de ses membres, le groupe BTS reprend du service. Le phénomène de K-pop adoré des adolescents entamera une tournée mondiale à partir d’avril prochain, dont deux dates sont programmées au Stade de France en juillet. Une prévente a été organisée le jeudi 22 janvier. Il fallait débourser 20 euros pour y avoir accès, sans aucune garantie d’avoir une place. La boys band prévoit également un nouvel album cette année.

Le groupe phénomène de K-pop BTS débutera une tournée mondiale à partir d’avril prochain, baptisé BTS WORLD TOUR « ARIRANG ». Il a prévu deux dates au Stade de France, les 17 et 18 juillet 2026. La prévente pour ces deux concerts en région parisienne a eu lieu le jeudi 22 janvier. Il fallait obligatoirement débourser 20 euros, sans garantie d’avoir le moindre billet. Quant à la billetterie générale, elle a été ouverte dès le 24 janvier 2026, avec des billets à partir de 78,50 euros pour la catégorie 5 (très haut dans les gradins) et 260 euros pour le « Carré or », (beaucoup plus près de la pelouse). C’est une petite inflation par rapport aux prix de leur dernière venue en France, au même endroit en 2019, où il fallait payer entre 67,50 euros et 199,50 euros.

Le groupe BTS a programmé 79 concerts dans 34 villes dans le monde

La série de concerts qui démarre en avril marquera le grand retour du groupe sud-coréen en Europe après sa pause de 3 ans et 9 mois pour service militaire obligatoire. En Corée du Sud, le service militaire est imposé à tous les hommes sud-coréens de moins de 30 ans. Les sept membres de la boys band ont été mobilisés en 2022 pour une période de 18 à 24 moins. Et le dernier à être libéré de ses obligations militaires le fut fin juin 2025. Tout le monde ayant été démobilisé, BTS a annoncé son retour au printemps 2026. Avec 79 concerts dans 34 villes dans le monde, il réalisera la plus grande tournée jamais organisée par un groupe de K-pop.

La tournée débute en Corée du Sud en avril 2026 et finit aux Philippines l’année prochaine

Cette tournée mondiale, la première en quatre ans du septuor, débutera à Goyang, en Corée du Sud, le 9 avril, avec deux concerts supplémentaires dans le pays d’origine de la formation K-pop. BTS se rendra ensuite au Japon voisin, au Mexique, aux États-Unis, en Australie, et en Europe ( Allemagne, Angleterre, Espagne, Belgique, France…). La tournée doit se terminer en mars 2027 à Manille, aux Philippines.

HYBE, le label de la boys-band a déclaré que d’autres villes seraient programmées, notamment au Japon et au Moyen-Orient. Pour son grand retour, BTS prévoit aussi un album cette année, prévu pour le 20 mars 2026. Les membres (RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook) promettent un opus d’anthologie quatre ans après le dernier album, « Proof », devenu le disque le plus vendu en Corée du Sud en 2022.

Le groupe BTS pèse 0,2% du PIB de la Corée du Sud

Au lendemain de l’annonce de la tournée mondiale de BTS, les actions de HYBE ont ouvert en hausse, gagnant environ 3%. Ce même jour, la banque d’investissement IBK Securities a estimé que les bénéfices d’exploitation de l’entreprise cette année seraient multipliés par dix par rapport à 2025. Elle estime qu’environ 4,5 millions de personnes devraient assister aux concerts prévus.

Avant le départ de ses membres pour le service militaire, BTS générait plus de 5 500 milliards de wons (environ 3,25 milliards d’euros) par an en Corée du Sud, selon l’Institut coréen de la culture et du tourisme. Ce revenu équivaut à environ 0,2% du PIB du pays. Et ce n’est pas surprenant. BTS est un phénomène musical mondial depuis quelques années. Il détient le record du groupe le plus écouté sur Spotify et a été le premier groupe de K-pop à se hisser en tête des charts Billboard 200 et Billboard Artist 100 aux États-Unis.