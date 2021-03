Affaire Mila: six personnes en garde à vue

Ce lundi 22 mars, la justice a placé six personnes en garde à vue dans l’enquête sur les menaces de mort proférées à l’encontre de Mila après ses propos sur l’Islam et Mahomet.

Le parquet de Paris a annoncé avoir placé en garde à vue six nouveaux individus dans l’enquête sur les menaces de mort proférées à l’encontre de l’adolescente Mila. Celle qui « vit bunkerisée comme les gens de Charlie Hebdo » selon son avocat a vu sa vie basculer en janvier 2020, quand elle publie sur TikTok une vidéo dans laquelle, après avoir été prise à partie sur les réseaux sociaux sur sa sexualité et sa féminité, elle avait tenu des propos virulents sur l’Islam.

Une vidéo devenue virale qui avait conduit à une vague de cyber harcèlement et de menaces de mort contre la jeune adolescente. Des milliers de messages et des milliers de comptes qui appelaient à « punir » Mila pour ses propos. La lycéenne de Villefontaine (Isère) avait alors été contrainte de quitter son établissement scolaire et de vivre sous protection policière.

Il y a quelques semaines, l’adolescente avait partagé sur Twitter des captures d’écran des menaces de mort reçues, certaines évoquant l’assassinat du professeur Samuel Paty en octobre 2020 dans les Yvelines.

Six personnes, cinq hommes et une femme âgés de 18 à 35 ans ont été interpellés dans différentes régions de France dans le cadre des investigations menées par le pôle national de lutte contre la haine en ligne. En février dernier, cinq personnes avaient déjà été arrêtées et doivent être jugées en juin par le tribunal correctionnel de Paris. Elles ont été placées en garde à vue du chef de «harcèlement moral en ligne» et pour cinq d’entre elles également pour «menaces de mort», tandis que la sixième l’était pour sa part pour «menaces de crime». Ce sont dix personnes, au total, qui seront jugées le 3 juin devant le tribunal correctionnel de Paris.