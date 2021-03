La Nouvelle-Zélande met en place un congé payé après une fausse couche

Une excellente nouvelle qui pourrait inspirer d’autres pays : dans la période très difficile qui suit une fausse couche, les femmes sont souvent contraintes de se mettre en arrêt maladie pour se remettre physiquement et psychologiquement de cette épreuve. La Nouvelle-Zélande prévoit désormais d’accorder un congé payé pour les femmes dans cette délicate situation.

« Le deuil qui accompagne une fausse couche n’est pas une maladie, c’est une perte, et il faut du temps pour se remettre physiquement et mentalement d’une telle perte » : face au parlement néo-Zélandais, la députée travailliste Ginny Andersen a plaidé pour travailliste Ginny Andersen. Une mesure acceptée et votée ce mercredi 24 mars.

Final reading of my Bereavement Leave for Miscarriage Bill. This is a Bill about workers’ rights and fairness. I hope it gives people time to grieve and promotes greater openness about miscarriage. We should not be fearful of our bodies. pic.twitter.com/dwUWINVjLm

— Ginny Andersen (@ginnyandersen) March 24, 2021