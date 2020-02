Jeu, set et match : la championne de tennis Maria Sharapova tire sa révérence

Chez Métropolitaine, on a un petit faible pour le tennis. C’est donc avec une certaine émotion que nous avons appris la fin de la carrière de Maria Sharapova. Retour sur une joueuse charismatique et talentueuse.

« Tennis, je te dis au revoir. » Dans une lettre ouverte publiée dans les magazines Vanity Fair et Vogue, Maria Sharapova a annoncé sa retraite sportive. La Russe, lauréate de chaque tournoi du Grand Chelem dont Roland-Garros à deux reprises et ancienne numéro 1 mondiale, se retire des courts à 32 ans. Une annonce finalement sans surprise, après l’enchaînement de plusieurs blessures et des performances décevantes depuis de nombreuses années.

Le tennis, Maria l’a commencé dès l’âge de 4ans à Sotchi dans le sud de la Russie. Une carrière éclair, qui explose en 2004 en remportant Wimbeldon a seulement 17ans. Pendant 10 ans, la Russe au tempérament de feu va se hisser au sommet du sport féminin. Avec ses sacres à New York (2006) et Melbourne (2008), Sharapova aura conquis toutes les surfaces et les quatre Majeurs dans sa carrière. En 2012 et 2014, la Russe vient remporter à Paris Roland Garros à deux reprises, malgré ses faiblesses sur terre battue.

Mais en 2016, l’ancienne numéro 1 mondiale est condamnée à une suspension de 15 mois pour dopage. Un coup dur dont l’athlète n’arrivera jamais à se remettre. Récemment classée au 373e rang mondial, elle reste sur quatre défaites consécutives, dont des éliminations aux premiers tours de l’US Open 2019 face à Serena Williams et de l’Open d’Australie 2020 contre la Croate Donna Vekic, son dernier match.

« Tout au long de ma carrière, “Est-ce que ça en vaut la peine?” n’a jamais été une question. Dernièrement, ça l’était en permanence » écrit Maria Sharapova dans les colonnes de Vogue et de Vanity Fair. Celle qui avait tout pour être une joueuse d’exception, charismatique et talentueuse, aura durablement marqué le tennis des années 2000. Et à ce titre, sa retraite nous rend un peu mélancoliques.