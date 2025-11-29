Espace : Sophie Adenot bientôt deuxième Française dans les étoiles

Bientôt une nouvelle femme française dans l’espace. En février 2026, Sophie Adenot s’envolera pour la Station spatiale internationale (ISS), en compagnie d’astronautes américains et russe. Elle effectuera ce voyage en tant que spécialiste de mission, aux côtés du commandant Jack Hathaway (NASA), du pilote de vaisseau Jessica Meir (NASA), et de l’autre spécialiste de mission Oleg Artemiev (Roscosmos). Elle deviendra la deuxième Française à aller dans l’espace, trente ans après Claudie Haigneré.

Dès le 15 février 2026, la NASA lancera vers la Station spatiale internationale (ISS) l’équipage Crew-12 qui doit faire la rotation avec Crew-11. L’astronaute française Sophie Adenot fera partie de cette mission baptisée Epsilon. Elle fera le voyage en tant que spécialiste de mission, aux côtés du commandant Jack Hathaway (NASA), du pilote du vaisseau Crew Dragon Jessica Meir (NASA), et de l’autre spécialiste de mission Oleg Artemiev (Roscosmos).

Sophie Adenot dans les pas de Claudie Haigneré

Pour pouvoir prendre part à cette mission, Sophie Adenot a suivi un intense entraînement, au cours duquel elle a dû se familiariser avec les différentes expériences scientifiques qu’elle réalisera à bord du Crew Dragon pendant six mois. La spationaute, originaire d’Imphy dans la Nièvre, a fait sa dernière apparition publique il y a quelques jours, avant son départ prochain vers l’ISS. Désormais elle se mettra en condition, dans une sorte de retraite. Si elle s’envolait dans l’espace au printemps, Sophie Adenot deviendrait la deuxième Française à aller dans les étoiles. À ce jour, il n’y a eu qu’une seule, Claudie Haigneré, qui s’est envolée dans l’espace en 1996. Elle est l’épouse de Jean-Pierre Haigneré, pilote de l’Armée de l’air ayant lui aussi volé en 1999.

Sophie Adenot portera une combinaison différente de celle qu’on a l’habitude de voir sur les cosmonautes

Au total, 10 astronautes français ont séjourné dans l’espace, dont Thomas Pesquet, sans doute le plus célèbre (à bord de l’ISS entre 2016 et 2017, et en 2021). Là haut, ces pionniers ont réalisé des expériences scientifiques et effectué des sorties extravéhiculaires dans la fameuse combinaison des cosmonautes. Pour Sophie Adenot ce sera un peu différent. Elle va être la première astronaute à porter une tenue de Decathlon, la célèbre marque de sport française. Baptisée Eurosuit, cette combinaison adopte un ton bleu nuit très séduisant. De plus, elle est très épurée et semble assez près du corps, presque similaire à une tenue de ski. Très loin donc de l’équipement XXL habituel des astronautes et de ses couleurs claires ou argentées.

Decathlon n’est pas la seule marque de mode à travailler pour l’espace

L’Eurosuit s’accompagne de casques adaptés à chaque morphologie. On peut également identifier des soufflets aux épaules et aux genoux pour faciliter la mobilité, ainsi que des fermetures éclair étanches dotées de tirettes ergonomiques. Cette tenue nouvelle a été conçue pour que les astronautes puissent l’enfiler et la retirer entièrement en moins de deux minutes, sans aucune aide. Pour ceux qui s’inquiètent de leur sécurité, Decathlon indique qu’elle n’a pas développé seule cette combinaison. L’enseigne rassure que ce projet est le fruit d’une collaboration entre le Cnes (Centre national d’études spatiales), la start-up française Spartan Space et le Medes (Institut de médecine et de physiologie spatiales).

Il faut d’ailleurs noter que Decathlon n’est pas la seule marque de mode a mettre les pieds dans l’espace. En effet, la première femme qui marchera sur la lune, en septembre 2026 (son nom sera connu prochainement), devrait porter une combinaison Prada. La griffe italienne travaille avec Axiom Space, un opérateur privé de voyages dans l’espace. En 2023, Pierre Cardin avait aussi conçu une tenue pour l’Agence Spatiale Européenne (ESA).