Emily in Paris, la nouvelle série du créateur de « Sex and The City »

Avis à toute la génération « Sex and The City », la nouvelle série de Darren Star débarque à l’automne sur la plateforme Netflix. Au programme d'”Emily in Paris” : béret rouge, travail, amitié et romance.

Une Américaine à Paris

C’est l’histoire d’une jeune Américaine d’une vingtaine d’années qui déménage à Paris suite à une proposition de travail qui se présente comme « le boulot de ses rêves », dans lequel elle doit apporter un point de vue américain. Une nouvelle vie commence alors pour elle puisqu’elle doit s’adapter à sa nouvelle vie.

Le tournage a commencé en août dernier en plein coeur de la capitale. Une chose est sûre, les acteurs et actrices de la série se sont tout de suite mis au diapason parisien pour incarner au mieux les us et coutume de la Ville lumière. Aux côtés de Lily Collins, on retrouve Philippine Leroy-Beaulieu de Dix pour cent et William Abadie de la série Homeland.

Expatriation, romance et travail

Comme l’écrit la fille de Phil Collins sur son compte Instagram en avril 2019, « Il va vraiment falloir que je travaille mon français » ! Si le scénario ne brille pas, pour l’instant, pour son originalité, Darren Star défend son projet et se confie au magazine Variety : « j’ai toujours été fasciné par l’expérience de l’expatriation », avouant également que cette série serait la plus « cinématographique » de toutes celles qu’il a réalisées.

Cela n’est pas sans rappeler les deux derniers épisodes de Sex and The City, dans lesquels Carrie Bradshaw venait rejoindre son amoureux russe Aleksandr Petrovsky à Paris. Baguettes de pain et café chaud avaient vite laissé place à la déception et aux crottes de chien, sans parler de l’arrogance des Français. On se demande donc comment la ville de Paris sera traitée dans cette nouvelle création originale.

Une sortie prévue à l’automne

« Emily n’est pas totalement acceptée par certains Français » indique Darren Star à Variety. Il poursuit : « C’est une Américaine qui arrive en France, ne parle pas un mot de français et a une opinion sur comment il faut faire les choses, mais elle découvre que ‘Les Américains le font mieux’, n’est pas toujours vrai et commet pas mal d’impairs ».

Si Emily risque de ne pas tout de suite apprécier Paris, ce n’est pas le cas de son interprète qui a multiplié les photos de la ville sur son compte Instagram. De quoi nous faire patienter jusqu’à l’automne prochain.