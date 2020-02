Madonna enflamme Paris !

Madonna a comblé ses fans ce samedi 22 février 2020 dans la salle du Grand Rex. Elle s’y est produite lors du premier concert d’une nouvelle tournée de douze dates. La reine de la pop est arrivée avec plus de trois heures de retard, ce qui n’a pas empêché son public de repartir des étoiles pleins les yeux !

Qui la croyait en fin de carrière ? Après plus de 40 ans d’activité musicale, « the Queen of Pop » maintient sa place dans le top of the top de la scène internationale ! Samedi dernier, Madonna a endiablé le Grand Rex devant un public ébahi et comblé.

Un spectacle bluffant et une chanteuse aussi déterminée que fragile

Ce concert était le premier d’une tournée de douze dates parisiennes, toutes au Grand Rex, qui se prolongera jusqu’au 11 mars prochain. Le Madam X Tour promet des shows exceptionnels dans cette salle finalement pas si grande pour une star de cette envergure ! Loin de la scène gigantesque du Stade de France, la chanteuse a donné un concert dans un cadre plus intime.

Elle a pu notamment s’adresser directement à son public, cassant cette image d’une diva aux airs hautains. La taille modeste de la salle a également permis d’interdire les téléphones portables, qui étaient récupérés par l’équipe de sécurité de l’entrée et déposés dans des pochettes individuelles et verrouillées. La star tenait à ce que « chacun vive cette expérience sans passer par un écran ».

Pour autant, le show est d’une grande ampleur : chorégraphies pointilleuses et rythmées, acrobaties des danseurs, lumières et mises en scène monstrueuses, et, au centre de toutes les attentions : Madonna, plus présente et vraie que jamais ! Pendant 2h20, la reine de la Pop s’est donnée à fond, faisant même oublier le fashion faux-pas de ses chaussures orthopédiques qu’elle est obligée de porter à cause de ses problèmes de genoux. Parce que oui, Madonna a bel et bien 61 ans et que le corps de cette ex-danseuse a fini par s’abîmer… Pourtant, Madonna continue d’en imposer sur scène et sa détermination n’a d’égal que son dynamisme.

3h de retard

Le concert était programmé pour 21h, mais la showgirl n’est arrivée sur scène que trois heures plus tard. Des problèmes techniques étaient survenus l’après-midi même. Il faut dire que la salle du Grand Rex ne se prête pas aux installations prévues pour le show gargantuesque de la chanteuse… Depuis le 16 février, pas moins de onze semi-remorques avaient livrés le matériel nécessaire au concert, sans compter le staff de plus de 140 personnes qui accompagnent la chanteuse. Ce qui explique en partie les prix des places allant de 84 euros à près de 390 euros.

Et si, dans la salle, tout le monde s’impatientait de la voir arriver, Madonna s’est amusée à rappeler qu’« une reine n’est jamais en retard ! ».