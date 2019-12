Sorties : la sélection de Métropolitaine pour le week-end du 7/8 décembre

C’est décidé, la grève n’aura pas raison de votre week-end ! À pieds, en vélo ou en trottinette, vous allez quand même pouvoir vous déplacer dans tout Paris pour profiter des activités et sorties de ce début de mois décembre. Notre sélection.

#1 On découvre l’histoire en moins de deux heures grâce à Hector Obalk

C’est la découverte culturelle de ce mois de décembre ! Si vous ne l’avez pas encore vu, prenez tout de suite vos places pour aller écouter (et applaudir) l’historien de l’art Hector Obalk. Sa promesse ? Vous faire découvrir l’histoire de l’art en moins de deux heures, le temps d’un spectacle au Théâtre de l’Atelier. Musique et images à l’appui, vous ne sortirez pas indemne de ce spectacle instructif, pour petits et grands. Réservations directement sur le site du théâtre.

#2 Visites nocturnes du Panthéon

Et si vous visitiez l’un des plus emblématiques monuments de Paris by night ? C’est ce que vous propose le Panthéon avec son évènement « La Nuit au Panthéon » qui revient du 4 décembre 2019 au 29 janvier 2020 pour 14 visites nocturnes. Munissez-vous de votre lampe torche et partez à la découverte de ce mythique sanctuaire parisien, de la nef, à la crypte.

#3 Le Salon du Cheval de Paris est de retour

À tous les amateurs de Cheval, le Salon du Cheval de Paris débarque au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte du mercredi 4 au dimanche 8 décembre 2019 pour sa 48e édition. Venez partager votre passion le temps d’un week-end autour de nombreuses expositions, compétitions et conférences. Plus de 250 exposants seront là pour vous faire passer un excellent moment, entourés de 2 500 chevaux et 2000 cavaliers.

#4 4000m² de brocante dans le 11e arrondissement de Paris

Un véritable rêve éveillé pour tous les amoureux de seconde main ! Ce samedi 7 décembre, rendez-vous au Garage Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris pour une brocante géante de plus de 4000m². Accessible gratuitement, ce vide-grenier géant est organisé par leboncoin et Trax pour vous permettre de chiner des centaines d’articles : musique, mode, décoration, librairie, jeux… il y en aura pour tous les goûts !