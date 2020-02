Sorties : nos bons plans pour le week-end du 22/23 février 2020

Salon de l’Agriculture, Carnaval de Paris ou encore Bar à brioches, les activités et découvertes ne manquent pas pour ce week-end du 22 et 23 février. On vous laisse faire votre sélection !

#1 Salon de l’Agriculture 2020, c’est parti !

Chaque année, les Parisiens et Parisiennes l’attendent avec impatience, dans l’espoir de retrouver un bout de campagne et de nature dans la cohue de la capitale : le Salon de l’Agriculture édition 2020 ouvre ses portes du samedi 22 février au dimanche 1er mars. Cette année, le thème s’intitule « L’Agriculture vous tend les bras », une manière de retisser encore un peu plus les liens avec les Français afin de montrer l’agriculture telle qu’elle est et de donner envie de rejoindre le secteur.

#2 Carnaval de Paris

Il est de retour ce dimanche 23 février 2020. Petits et grands sont ainsi invités à défiler sur le thème suivant : « Un fabuleux monde aérien ! ». En ce qui concerne le parcours, le départ se fera aux alentours de 14h place Gambetta pour arriver vers 17h Place de la République. Vous n’êtes pas obligé de vous inscrire pour y participer… alors, à vos costumes.

#3 Visite à la boulangerie de Philippe Conticini

Après la boulangerie de Cédric Grolet (notre avis ici), c’est au tour du célèbre pâtissier Philippe Conticini d’ouvrir sa boutique de pains et viennoiseries. Tout juste un an après l’ouverture de sa pâtisserie Gâteaux d’Émotions dans le 7e arrondissement de Paris, c’est dans le très chic 16e que le chef a choisi d’ouvrir sa nouvelle offre de Boulangerie. Pour ce faire, il s’est associé au talentueux Boulanger Sébastien Crouzat. Ouvert même le dimanche, ne vous privez pas !

#4 Découverte d’un BAB (bar à brioches)

On reste dans la gourmandise ce week-end pour vous proposer de venir tester ce tout nouveau concept : un bar à brioches. Premier du genre, il est imaginé par la jeune Margaux Aycard et entend séduire vos papilles à coup de délicieuses brioches salées comme sucrées. Petit plus, le BAB est écoresponsable ! Margaux n’utilise que des emballages recyclables et biodégradables ainsi que des produits à 99% français. On adhère.