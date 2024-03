Granny Geek lutte contre l’illectronisme des seniors

Naviguer sur internet, consulter ses emails ou installer un antivirus : des gestes quotidiens pour beaucoup, mais qui peuvent s’avérer compliqués pour les seniors peu à l’aise avec l’informatique. Pour lutter contre l’illectronisme, la start-up française Granny Geek propose une gamme de services qui accompagne les personnes âgées dans leur découverte du numérique.

Des outils pour apprivoiser le numérique

Sur son site internet (Sos-grannygeek.com), Granny Geek met à disposition des internautes des fiches pratiques gratuites pour répondre aux questions les plus courantes sur l’utilisation des ordinateurs, tablettes et smartphones. Des cours collectifs ou particuliers en visioconférence (50€ pour 45 minutes) permettent aux seniors d’apprendre à leur rythme et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Un glossaire de plus de 350 termes informatiques simplifiés (9,90€) complète l’offre.

Une gazette pour démystifier le numérique

Loin de se focaliser sur les difficultés rencontrées par les seniors, Granny Geek s’attache également à promouvoir les aspects positifs du numérique. Depuis quatre ans, la start-up diffuse par email trois fois par semaine « Le Petit Bol d’Air », une gazette antimorosité qui met en lumière les usages innovants et utiles des technologies numériques.

Une hotline pour les problèmes urgents

Pour les problèmes informatiques urgents ou insolubles, Granny Geek propose une hotline de dépannage accessible par téléphone (04.89.41.92.29) ou email (Sos@sos-grannygeek.com). Des interventions à distance ou en présentiel peuvent être organisées pour un tarif de 35€ pour une prestation simple d’une heure et 50€ pour une assistance avec compte-rendu personnalisé.

Combattre l’illectronisme pour une inclusion numérique

Avec ses différentes solutions, Granny Geek s’inscrit dans la lutte contre l’illectronisme, un défi majeur pour notre société. En favorisant l’accès et la maîtrise des outils numériques par les seniors, la start-up contribue à une inclusion numérique plus large et permet aux personnes âgées de profiter pleinement des potentialités offertes par le digital.