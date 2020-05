À l’heure où près de la moitié de la planète est en confinement, nous avons eu envie de vous faire un peu rêver… avec l’un des endroits les plus énigmatiques et les plus isolés de la terre.

Quand le confinement prend tout son sens

Située en plein désert de Mojave, la Volcano House donne au mot « isolement » tout son sens. Vue à 360 degrés sur la nature environnante, personne à des kilomètres à la ronde, un petit lac à côté… ce lieu magique donnerait presque envie de rester confiné plus longtemps !

Une soucoupe volante au milieu du désert

Elle ressemble à une véritable soucoupe volante, sortie tout droit d’un film de sciences-fiction et pourtant elle existe bel et bien. Construite en 1968 par l’architecte Harold James Bissner Jr., cette maison-vaisseau a été pensée sur le modèle d’un centre d’information d’une centrale nucléaire.

Vouée à être habitée par un ingénieur passionné de pêche et d’astronomie, elle se pare de magnifiques baies vitrées tout autour de sa structure. Un endroit idéal donc pour observer les magnifiques ciels étoilés ainsi que les somptueux couchers de soleil qu’offre le désert californien.

On vous laisse admirer les photos…