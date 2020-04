Chez Métropolitaine, on s’adapte ! Puisqu’on ne peut plus vous partager nos bons plans « sorties » pour chaque week-end, confinement oblige, voici une sélection d’activités à faire chez vous pour ce week-end de Pâques.

#1 Regarder la partie 4 de Casa de Papel

Sortie vendredi 3 avril dernier, la partie 4 de la célèbre série espagnole fait déjà beaucoup parler d’elle ! Si vous n’avez pas encore eu le temps de la regarder, c’est le moment de vous y mettre. Et si vous n’avez même jamais commencé cette série, c’est l’occasion de rattraper votre retard. D’autant plus que Météo France prévoit un long dimanche pluvieux ce week-end… Plus aucune raison de résister à l’appel de Netflix.

#2 Se cultiver avec les Moocs d’histoire de l’art proposés par le Grand Palais

Et si on se cultivait un peu ce week-end ? Ce n’est pas parce que nous sommes tous confinés chez nous, sans pouvoir aller faire d’expositions qu’il faut se passer d’histoire de l’art ! C’est la bonne idée de ce week-end : suivre un Mooc culturel. La Fondation Orange propose différents parcours, tous en lien avec l’histoire de l’art. Réalisés par le Grand Palais, ces Moocs durent environ 1h à 1h30 chacun et leur accès est totalement gratuit. Plus aucune raison de se priver donc. Pour participer, il vous suffit de vous inscrire en suivant ce lien.

#3 Confectionner des masques maison

Nous vous en parlions dans un précédent article… et si vous vous atteliez à réaliser vos propres masques de protection ? Certes, ils ne seront pas aussi efficaces que les masques normés FFP2, mais ils peuvent dépanner lorsque vous avez besoin de faire vos courses ou d’aller à la pharmacie. Pour ce faire, il vous suffit de suivre les différents tutoriels déjà célèbres sur YouTube.

#4 Préparer une recette spéciale lundi de Pâques

Même si nous avons du mal à s’en rendre compte, lundi 13 avril sera bel et bien le lundi de Pâques. Certes, nous ne pouvons pas vraiment nous réunir en famille cette année, mais rien ne nous empêche de cuisiner de bons petits plats pour les personnes avec qui nous vivons le confinement. Et si vous vivez seul… pour vous faire plaisir ! Chocolats maison, gigot d’agneau, pâté en croûte… à vos fourneaux. Pour vous aider, Pinterest regorge d’idées recettes.

#5 Organiser un apéro entre amis avec House Party

Ce n’est pas parce que nous sommes confinés qu’il fait obligatoirement couper tous liens sociaux. Bien au contraire, les applications rivalisent d’inventivité pour vous permettre de mieux vivre la situation et de continuer à voir vos amis virtuellement. C’est le cas de House Party, une application créée en 2016 grâce à laquelle vous pouvez réunir jusqu’à 8 participants et jouer à des jeux de groupes (en ligne) comme le Time’Up ou le Trivial Poursuit. Ça vous tente ?