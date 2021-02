Reconfinement : la région Île-de-France, prochaine visée ?

Le scénario d’un reconfinement local plane sur Paris et sa région. Mais les élus et les professionnels de santé sont divisés sur la question.

Nous étions nombreux dans les parcs parisiens le week-end dernier pour profiter du retour du printemps après un hiver triste et anxiogène. Une bouffée de liberté dont nous avons bien fait de profiter, car elle pourrait être de courte durée.

Dans la liste publiée mercredi 24 février par le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, l’Île-de-France fait partie des régions « préoccupantes » : le taux d’incidence sur les sept derniers jours dépassé les 250 dans tous les départements de la région, à l’exception des Yvelines. Ce taux était justement l’ancien seuil « d’alerte maximale » et révèle une recrudescence du virus du Covid-19 dans la région parisienne.

La région va-t-elle être confinée à nouveau, comme Nice et Dunkerque ? Avant la conférence du Premier ministre Jean Castex prévue ce jeudi 25 février à 18h, les professionnels de santé sonnent une fois de plus l’alarme et réclament un reconfinement total.

« Fermer l’Île-de-France tout de suite »

« On est sur un plateau très élevé, avec beaucoup de patients Covid-19 en réanimation » expliquait ainsi le président de la commission médicale de l’AP-HP Rémi Salomon, sur BFMTV, indiquant que la déprogrammation de certains soins avait commencé dans les hôpitaux franciliens. « Pour moi, il faut fermer l’Île-de-France tout de suite, il ne faut pas attendre une semaine », estime pour sa part Rafik Masmoudi, médecin urgentiste à l’Hôpital européen Georges Pompidou.

Une prise de position que ne partagent pas de nombreux responsables politiques, qui au-delà des problématiques de santé, s’inquiètent des conséquences économiques, sociales et psychologiques d’une telle mesure. Ainsi Stéphane Troussel, le président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, a indiqué qu’il n’était pas favorable à un confinement local, malgré le taux d’incidence élevé de son département: « Je ne suis pas favorable à foncer tête baissée vers une solution radicale dont je connais les conséquences économiques et sociales dramatiques pour un territoire comme la Seine-Saint-Denis avant d’avoir tout tenté. »

Sera-t-on à nouveau reconfinés ? Réponse dans quelques heures