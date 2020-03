Coronavirus : les bons gestes à adopter au quotidien 

Alors que l’épidémie du Coronavirus semble de plus en plus s’installer en France, le ministère des Solidarités et de la Santé incite les Français à adopter les bons gestes pour éviter au maximum une propagation encore plus grande du virus. On fait le point.

#1 Ne plus se serrer la main

Comme l’a évoqué Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé et médecin, il s’agit dans un premier temps d’éviter de se serrer la main : « Je recommande désormais, et pour une période qui reste à déterminer, d’éviter la poignée de mains », précise-t-il, en indiquant que le contact des mains était un important vecteur de contamination.

#2 Se laver régulièrement les mains

Autre recommandation essentielle : se laver les mains très régulièrement tout au long de la journée pour éviter tout risque de contamination au Coronavirus. Pour ce faire, utiliser de l’eau et du savon ou tout simplement une solution hydroalcoolique que vous pouvez facilement garder dans votre poche. Cela permet de tuer rapidement le virus s’il est présent sur les mains. Évitez également au maximum de vous toucher les yeux, le nez et la bouche, car le virus peut pénétrer dans l’organisme via un simple contact des mains.

#4 Éternuer ou tousser dans son coude

Si vous êtes déjà un peu malade, évitez d’éternuer ou de tousser sans vous protéger le nez et la bouche. Éternuez et toussez dans votre coude pour ne pas contaminer votre entourage. D’une manière générale, il faut veiller à respecter les règles d’hygiène respiratoire donc jeter immédiatement son mouchoir dans une poubelle fermée.

#5 Si vous présentez des symptômes grippaux, restez chez vous

Si vous ne vous sentez pas bien et que vous présentez des symptômes grippaux, il est important que vous restiez chez vous. En cas de fièvre, de toux et de dyspnée, il ne faut surtout pas se rendre directement chez le médecin ou aux urgences, car vous risquez de contaminer d’autres personnes. Contactez le SAMU (15) si les symptômes persistent et attendez les consignes.

#6 Si vous revenez d’une zone à risque

Si vous revenez d’une zone à risque Coronavirus, à savoir la Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao), de Singapour, la Corée du Sud, l’Iran, ou des régions de Lombardie et de Vénétie en Italie, vous devez impérativement respecter certaines consignes : se laver les mains régulièrement bien sûr, mais aussi surveiller sa température deux fois par jour, porter un masque chirurgical en présence de son entourage et en dehors du domicile, réduire ses activités non indispensables (cinéma, restaurant, soirées, etc.) et éviter de fréquenter des personnes fragiles (au sein des hôpitaux, des maternités, des établissements d’hébergement pour personnes âgées, etc.).