Nouvel An : Airbnb renouvelle son dispositif anti-fêtes sauvages

Pour le cinquième Nouvel An consécutif, Airbnb met en place son dispositif anti-fêtes pour prévenir les soirées sauvages, particulièrement le soir du 31 décembre. Grâce au machine learning, ce système analyse des centaines de facteurs pour identifier et empêcher les réservations présentant un risque élevé d’organisation de fêtes susceptibles de créer des nuisances. La plateforme d’hébergement aurait déjà bloqué plus 11 000 réservations à risque, notamment à Nice et Bordeaux.

Si vous aviez prévu de louer un appartement en France via Airbnb pour célébrer le Nouvel An comme il se doit, avec une bande de copains, vous devriez peut-être voir ailleurs. En effet, la plateforme de location de logements temporaires a décidé de reconduire son dispositif anti-fêtes. Elle souhaite prévenir toute organisation de soirées non autorisées susceptibles de créer des nuisances pour les voisins.

Airbnb a dressé une liste de « red flag »

La technologie anti-fêtes de Airbnb s’appuie sur le machine learning pour répéter les projets de fêtards. Elle analyse des centaines de facteurs, considérés comme des « red flag » (« drapeau rouge »). Parmi ces signes d’alerte figurent la durée du séjour, la distance entre le logement faisant l’objet d’une demande de réservation et l’adresse du voyageur, le type d’annonce ou encore une réservation faite à la dernière minute. Un autre critère de disqualification est un historique d’avis négatifs sur Airbnb.

La plateforme demande aux parents de ne pas réserver pour leurs enfants fêtards

Si Airbnb bloque systématiquement les réservations à risque, la plateforme souligne qu’elle redirige dans certains cas les voyageurs vers un hébergement alternatif, comme les chambres jugées moins propices à l’organisation de fêtes. L’entreprise américaine explique dans un communiqué que son dispositif constitue une réponse aux « réseaux sociaux [qui] facilitent depuis quelques années l’organisation et la promotion de grands rassemblements, pouvant présenter des risques pour la sécurité des participants, des hôtes et du voisinage ». Dans le même texte, elle invite les parents, grands-parents et autres adultes responsables de mineurs à ne pas réserver pours leurs enfants et pour autrui, surtout pour une personne qui a un historique d’avis négatifs.

Les utilisateurs peuvent faire un signalement

« Toute personne enfreignant notre règlement peut voir son compte supprimé, ainsi que ses réservations annulées et être tenue financièrement responsable de tout dommage matériel causé lors du séjour », avertit Airbnb. L’entreprise ajoute qu’elle apporte son soutien aux autorités policières et judiciaires en cas d’enquête. Par ailleurs, elle invite « toute personne ayant des inquiétudes concernant une réservation ou une publication sur les réseaux sociaux » à « faire un signalement à [son] équipe d’assistance utilisateurs pour obtenir de l’aide ».

Airbnb a inventé ce dispositif à la suite d’une fusillade meurtrière en novembre 2019

Ce n’est pas la première fois que Airbnb met en place une technologie anti-fêtes. La plateforme le fait depuis 2020. Elle a pris cette décision en 2019 à la suite d’une fusillade lors d’une soirée d’Halloween à Orinda, près de San Francisco, en Californie, au cours de laquelle cinq personnes avaient été tuées. Depuis lors, la société lance systématiquement son système lors des fêtes de fin d’année.

Au cours du dernier réveillon, Airbnb a empêché environ 11 600 utilisateurs de réserver un logement entier en France et près de 74 000 à travers le monde, dont 33 000 uniquement aux États-Unis. « Depuis sa mise en œuvre il y a cinq ans, nous avons constaté une baisse de plus de 50% du taux de signalements de fêtes à l’échelle globale, et un déclin important pendant le réveillon du Nouvel An », souligne Airbnb.