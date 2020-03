On ne le répétera jamais assez, ce n’est pas parce que les températures sont négatives qu’il faut s’empêcher de sortir, bien au contraire ! Le grand froid regorge de bienfaits pour notre bien-être et notre santé. On fait le point.

Le froid vous aide à brûler les graisses

Et oui, même si ce n’est pas ça qui va vous faire perdre vos petits kilos pris pendant l’hiver, votre corps brûle beaucoup plus de calories par temps froid que lorsqu’il fait chaud. La raison est simple, le corps doit maintenir sa température à 37 °, la graisse qui stocke les calories a donc tendance à les brûler plus vite. Si en plus vous vous décidez à faire un running en plein air, vous allez fondre, c’est garanti !

Le froid vous aide à avoir une meilleure circulation sanguine

Quand vous avez froid, le diamètre des vaisseaux sanguins diminue et ils se dilatent naturellement. Par conséquent, votre débit sanguin s’améliore automatiquement ! Une aubaine pour toutes les personnes qui souffrent d’une mauvaise circulation sanguine. Dans les pays du nord de l’Europe, le froid s’utilise même en thérapie quotidienne pour aider au bon fonctionnement de l’organisme. Ainsi, les chocs thermiques du sauna puis des bains ou douches glacés permettent une meilleure élasticité de la peau et une bonne santé générale.

Soigner la douleur par le froid

Le froid appliqué sur une entorse, foulure encore une inflammation diminue la douleur quasi instantanément. Cela permet également une meilleure récupération. La plupart des sportifs de haut niveau récupèrent beaucoup plus facilement grâce au froid et sont adeptes de la cryothérapie.

Le froid permet de mieux dormir

Pour toutes les personnes qui ont des problèmes de sommeil, allez donc faire une balade dehors en fin de journée, votre endormissement sera bien plus facile ! Autre astuce, ne chauffez pas trop votre chambre, pour que la nuit de sommeil soit vraiment réparatrice, la température de la chambre doit osciller entre 15 et 20 degrés.

Le froid… est bon pour le moral !

En hiver, rien de mieux pour garder le moral et de l’énergie que de sortir un peu tous les jours et de marcher dans le froid. Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, cela vous permet de vous maintenir en forme, tonique et aide à réduire la mauvaise humeur, la déprime, la tension et la fatigue.