Sorties : la sélection de Métropolitaine pour le week-end du 11 et 12 janvier 

Ce n’est pas parce que les grèves sont toujours d’actualité que cela va vous empêcher de profiter des offres culturelles de la capitale pour ce week-end ! Traversée de Paris, comédie musicale, expositions de costumes… voici notre sélection.

#1 Une Traversée de Paris en véhicules de collection ce dimanche 12 janvier

Cette année, c’est sous le thème de la Bande Dessinée que la célèbre Traversée de Paris revient hanter les rues de la capitale. Pour l’occasion, plus de 700 véhicules se rassemblent pour une manifestation d’envergure : automobiles, motos, vélos, bus et autres utilitaires légers vont sillonner les rues de Paris sous les regards curieux des petits et des grands enfants. La traversée débute et se termine au Château de Vincennes.

#2 A la recherche de la meilleure galette des Rois ce week-end

Qui dit week-end de janvier dit aussi… galettes des Rois ! Depuis le 6 janvier, jour de l’épiphanie, elles sont enfin à l’honneur. L’occasion pour vous de partir à la recherche de LA meilleure galette parisienne. Pour vous aider, voici une petite sélection des chefs pâtissiers qui en proposent cette année : Cédric Grolet au Meurice, Pascal Hainigue au Burgundy Paris, Guy Martin au Grand Véfour, Dominique Costa au Péninsula Paris ou encore Nicolas Guercio au Lutetia.

#3 Un vent de bonne humeur avec la comédie musicale Fame

À l’affiche du Casino de Paris du 10 janvier au 2 février 2020, les artistes de cette nouvelle version de la comédie musicale Fame vont venir égayer votre mois de janvier ! Dynamique et pleine de bonnes ondes, le producteur Lorenzo Vitali et le metteur en scène Ned Grujic revisitent l’oeuvre originale en français avec une toute nouvelle mise en scène. À voir absolument.

#4 Costumes en fête à la Philharmonie de Paris

C’est une exposition un peu particulière que vous propose la Philharmonie de Paris. Dans le cadre des 40 ans de l’ensemble musical Les Arts Florissants, le musée réunit une quarantaine de costumes qui ont été réalisés pour les plus belles productions d’opéras. Les Arts florissants est une formation dédiée à la musique baroque, une des plus réputées au monde. Des Indes galantes de Rameau au Retour d’Ulysse de Monteverdi, venez admirer ces magnifiques costumes.

#5 Exposition Magnétique au Palais de la Découverte

Jusqu’au 3 mai 2020, n’hésitez pas à emmener vos enfants assister à l’une des expositions les plus envoûtantes de ce début d’année ! Au travers d’une visite interactive et de nombreuses expériences, venez tester les effets du magnétisme sur de nombreux objets et comprendre toutes ses applications, présentes et futures.