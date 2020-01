Comment l’application Sauv Life a sauvé la vie d’un bébé !

Le mardi 7 janvier 2020, un bébé de 6 mois a pu être sauvé grâce à un massage cardiaque prodigué par Théo, un jeune secouriste de 22 ans, prévenu par l’application Sauv Life. Un exemple éclatant des bienfaits de cette excellente initiative.

Lancée en mars 2018, l’application Sauv Life est une des plus belles réussites françaises de l’alliance de la tech et de la santé. Elle a été développée par un médecin du SAMU et un policier : son principe est de créer un réseau de secouristes inscrits sur cette application, et qui peuvent être contactés dans la seconde en cas d’accident, de malaise ou autre problème de santé grave.

Sauv Life : « Agir avant l’arrivée des pompiers pour maintenir une activité cardiaque mécanique »

L’objectif de Sauv Life est simple : « Agir avant l’arrivée des pompiers pour maintenir une activité cardiaque mécanique et préserver le cerveau ». Et l’application est un succès : 350 000 citoyens sauveteurs, dont plus de 10 000 à Paris, l’ont installé. Chaque jour, un massage cardiaque est réalisé par un sauveteur de Sauv Life !

L’histoire de ce mardi 7 janvier 2020, relayée par nos collègues du Parisien, est exemplaire du fonctionnement de Sauv Life. A 13h18, Théo Cusson, 22 ans, secouriste formé par les pompiers de Paris (qui serait lui-même devenu pompier s’il n’était pas daltonien), reçoit un texto de Sauv Life, lui indiquant un arrêt cardiaque à proximité. Il active alors le GPS de son smartphone, et part en courant à l’adresse indiquée.

Un bébé, en arrêt cardiaque, sur le capot d’une voiture

« Lorsque je suis arrivé, j’ai d’abord aperçu un attroupement autour d’une voiture. Alors que je m’attendais à trouver quelqu’un allongé par terre, j’ai vu un nourrisson posé sur le capot. Un homme, suivant les consignes d’un pompier au téléphone, essayait de le masser tant bien que mal mais ses gestes n’étaient pas efficaces. Aussitôt j’ai pris le relais », témoigne le jeune sauveteur. La scène devait être tout à fait impressionnante.

Mais le jeune homme a réagi avec le calme nécessaire, a posé ses pouces sur le sternum du bébé, dont le cœur avait cessé de battre, et l’a massé pendant 3 ou 4 minutes, jusqu’à l’arrivée des pompiers et du SAMU pédiatrique. Ces derniers ont réussi à ranimer le nourrisson, et l’ont emmené à l’hôpital Necker, dans le 15ème arrondissement.

Un massage cardiaque qui sauve une jeune vie

Quand nos collègues expliquent à Théo Cusson qu’il a sauvé la vie d’un bébé, le jeune homme replace son acte dans un contexte plus global : « Non, j’y ai contribué. Mais les pompiers et les médecins ont pris leur part aussi. Moi, j’ai joué le rôle du maillon manquant dans la chaîne des secours, sachant que le massage cardiaque permet de continuer à faire circuler le sang dans le corps et à irriguer le cerveau et le cœur ».

Cette histoire a aussi permis de mettre en lumière cette application et aider à soigner sa popularité, qui est une condition sine qua non pour qu’elle continue à sauver des vies.