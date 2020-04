Un nouveau week-end de confinement s’annonce et une nouvelle occasion de faire le plein d’activités… chez vous ! Voici notre sélection, rien que pour vous.

#1 Regarder la série « la terre, la nuit » sur Netflix

Et si on se détendait un peu avec un bon documentaire animalier ? En ce moment sur Netflix, retrouvez la magnifique mini-série « La terre, la nuit ». Six épisodes d’environ 45 minutes qui partent à la découverte du monde animal… de nuit. Filmées en caméra infrarouge, les scènes sont plus inédites et spectaculaires les unes que les autres. Évasion garantie depuis votre canapé.

#2 Prendre un abonnement à la Cinetek

Autre bonne idée du week-end : prendre un abonnement d’un mois ou deux à la Cinetek. Qu’est-ce que c’est ? Un site de VOD qui répertorie les plus grands classiques du cinéma. Les sélections sont réalisées par les meilleurs réalisateurs du septième art pour vous permettre de réviser vos leçons sur grand écran. Chaque mois, un nouveau thème et des films à télécharger. Pendant le confinement, tous les films sont seulement 1,99€.

#3 Relire un classique

Zola, Proust, Dumas ou encore Maupassant : ce week-end, on ressort les classiques littéraires de votre bibliothèque. Votre canapé, un bon plaid, un thé chaud et une madeleine de Proust, voici le programme qui vous attend dimanche !

#4 Occuper les enfants avec les visites virtuelles des Musées

Le site petitsmo.fr permet à vos enfants de visiter le Musée d’Orsay ainsi que le Musée de l’Orangerie en visite virtuelle et interactive. De quoi les occuper une bonne heure grâce à ce site ludique et spécialement fait pour eux.

#5 Fabriquer ses masques en tissu

Dernière activité prévue pour ce week-end : la fabrication maison de masques en tissu. Puisqu’il devient difficile de se procurer des masques et qu’il vaut mieux laisser les masques certifiés pour le personnel soignant et les malades, nous vous proposons de relire notre article qui vous aide à fabriquer votre masque en tissu maison.