Le château de Versailles et Snapchat vous invitent à danser au rythme de la cour de Louis XIV 

Le château de Versailles et l’application Snapchat se sont associés pour proposer une expérience inédite autour de la danse. Sobrement baptisée « Dansez Versailles », cette initiative exploite la réalité augmentée pour faire revivre les fastes chorégraphiques de l’Ancien Régime. C’est une bonne occasion pour (re)visiter ce monument unique et ses jardins.

Snapchat et le château de Versailles proposent depuis quelques jours de danser comme à l’époque de Louis XIV grâce aux nouvelles technologies. Le monument symbole de l’Ancien Régime et l’application s’appuient sur la réalité augmentée pour faire revivre les fastes chorégraphiques de la cour du Roi-Soleil. Les visiteurs sont transportés au cœur des bals somptueux de la monarchie française, via des Lenses permettant notamment de se vêtir d’un costume d’Apollon ou d’un courtisan du Grand Siècle.

Vivre une expérience unique au château de Versailles

« Dansez Versailles » est une expérience conçue comme un parcours en quatre étapes, correspondant à quatre lieux emblématiques des jardins. En utilisant les possibilités immersives de la réalité augmentée et une animation en 3D, les sites deviennent des scènes de reconstitution artistique. Ils permettent aux visiteurs du château de se revêtir virtuellement des habits de cour et de se mettre dans la peau d’un danseur de l’époque (XVIIe siècle). Pour l’occasion, les danses baroques ont été recréées par le chorégraphe Pierre-François Dollé, spécialiste des danses anciennes, et interprétées par un danseur professionnel de l’Opéra royal de Versailles.

Début du parcours au bassin de Latone

Chaque étape prend vie grâce à une Lens Snap reposant sur un parcours immersif au cœur des jardins dessinés par André Le Nôtre. Le parcours commence au bassin de Latone, avec le Bal du Roi (la Lens Bal du Roi donc), une reconstitution du célèbre Ballet royal de la Nuit de 1653. Cette expérience invite les visiteurs à se glisser dans la peau d’un danseur baroque, autour du majestueux Bassin de Latone réalisé en 1670 par les frères Marsy. Louis XIV, alors âgé de 15 ans, avait participé à ce ballet. Il y incarnait Apollon, vêtu d’un somptueux costume doré, restitué numériquement dans l’expérience Snapchat.

Découvrir l’élégance des danses au château de Versailles au temps de Louis Le Vau

Le deuxième niveau du parcours concerne la Lens « Bal en Masque ». Cette expérience est à découvrir sur le parterre de l’Orangerie du château construite en 1663 par Louis Le Vau, puis agrandie une vingtaine d’années plus tard par Jules Hardouin-Mansart. Cette partie met en lumière l’élégance et la rigueur des danses pratiquées à la Cour. La chorégraphie y est inspirée des bals masqués du XVIIIe siècle, dérivés des mascarades, où les participants arboraient des costumes décalés et insolites.

Théâtre et comédie-ballet

Baptisé « Ballet », la troisième chorégraphie prend place dans le bosquet du Théâtre d’Eau. Cette expérience évoque les danses populaires et joyeuses des campagnes. Elle s’appuie sur l’univers des comédies-ballets jouées au XVIIIe siècle. La dernière étape concerne la Lens « Comédie-ballet ». Proposée dans le bosquet de la Salle de bal, cette création plonge les visiteurs dans l’univers festif et théâtral des spectacles mêlant musique, danse et théâtre. Au XVII et XVIIIe siècle, cet espace était réservé aux grandes occasions, notamment celles consacrées a la célébration de l’origine de la maison des Bourbons. Ces moments artistiques ont été popularisés dans le siècle suivant.

Une appli à télécharger pour vivre l’expérience au château de Versailles

Pour vivre ces expériences, les visiteurs doivent télécharger sur leur téléphone l’application « Château de Versailles », disponible sur les App Stores. Après l’avoir ouverte, il faudra se rendre dans la rubrique « événements », puis sélectionner la visite guidée dédiée « Dansez Versailles » sur la page d’accueil, parmi les parcours proposés. « Dansez Versailles » illustre la volonté de l’institution de réinventer la manière de vivre l’histoire en s’appuyant sur l’innovation. Cette expérience vise surtout à engager les jeunes générations et créer un lien émotionnel et interactif avec le passé. Elle s’ajoute à d’autres initiatives a voir en ce moment sur place. Le château propose notamment de converser avec les statues du jardin via l’intelligence artificielle, grâce à un partenariat avec OpenAI et Ask Mona.