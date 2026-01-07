Théâtre : les « Demoiselles de Rochefort » sur scène au Lido à Paris

« Les Demoiselles de Rochefort », le film de Jacques Demy sorti en 1967, se joue sur les planches du théâtre du Lido à Paris jusqu’au 21 juin 2026. Porté par des chanteuses lyriques et une troupe de 24 artistes, le spectacle musical se veut une adaptation fidèle du chef d’œuvre cinématographique. Il a fallu faire preuve d’ingéniosité pour représenter au mieux la gaieté du décor originel, marqué par un soleil radieux en extérieur, dans une salle obscure, en intérieur.

Depuis le 2 octobre, et ce jusqu’au 21 juin 2026, la comédie musicale « Les Demoiselles de Rochefort », adaptée du film du même nom de Jacques Demy avec une musique de Michel Legrand, est à voir au théâtre du Lido de Paris, sur les Champs-Élysées. La salle a déjà enregistré plus de 90 000 billets vendus en trois mois. Signe de son relatif succès. Jean-Luc Choplin, directeur artistique des spectacles originaux du Théâtre Lido depuis 2022, espère que la comédie musicale affichera toujours complet pour les six prochains mois.

Les Demoiselles de Rochefort brille toujours par la modernité de leur texte

Selon le metteur en scène Gilles Rico, le succès de l’adaptation des Demoiselles de Rochefort vient en grande partie de la « modernité du texte », malgré le temps passé, « avec des personnages féminins extrêmement forts », qui « sont en lutte contre le patriarcat dans les années 60 et qui veulent s’affirmer ». Le créateur pointe également le fait que le spectacle « touche aussi à des universaux, qu’on retrouve dans notre culture », comme la « recherche de l’amour », qui peut faire basculer une vie entière ». En outre, la comédie musicale joue sur la corde de la nostalgie, qui anime ceux ayant vu le film à sa sortie en 1967 ou peu après. Ces personnes se souviennent des décors pastels, de la musique, sans oublier la célèbre chanson des jumelles (Solange et Delphine) : « Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des gémeaux… ».

Les Demoiselles de Rochefort devenu un grand classique international de la comédie musicale

Tourné l’été 1966 à Rochefort même, avec Catherine Deneuve (Delphine) et sa sœur Françoise Dorléac (Solange), entre autres acteurs, Les Demoiselles de Rochefort est devenu un grand classique international de la comédie musicale, avec sa musique créée par Michel Legrand. Celle-ci a été nommée aux Oscars en 1969 et n’a cessé d’inspirer depuis lors. Pour mettre en scène ce chef-d’œuvre, Gilles Rico a du faire preuve d’ingéniosité. Il lui fallait représenter au mieux un film tourné en extérieur avec un décor pastel dans une salle obscure en intérieur. Le metteur en scène n’est pas tombé dans le piège du copier-coller. Il a plutôt imaginé une scénographie minimaliste mais inventive, avec une image des rues de Rochefort et un pont transbordeur recréé en 3D.

Les comédiennes principales accompagnées par un orchestre de 14 musiciens

L’essentiel se trouve dans le jeu d’acteurs. Vingt-quatre comédiens, chanteurs et danseurs se chargent de transporter le spectateur dans l’univers du film. Parmi eux figurent Maïlys Arbaoui-Westphal (Delphine), digne héritière de Catherine Deneuve, et Sophia Stern (Solange), aux moyens histrioniques et vocaux exceptionnels. Elles sont portées sur scène par un orchestre de 14 musiciens. « D’avoir cet accompagnement, ça nous procure énormément d’énergie. On comprend aussi cette musique d’une autre manière, les rythmes sont dansant, ça swingue, c’est complètement jouissif », confie Sophia Stern. Une déclaration qui donne envie de voir le spectacle, après (pourquoi pas) un détour par le film.