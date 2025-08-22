James Bond : Helen Mirren veut que le personnage reste un homme

Alors que certaines rumeurs évoquent le choix d’une actrice pour jouer « James Bond », la comédienne britannique Helen Mirren estime que le personnage devrait rester un homme. Cette position peut étonner quand on sait qu’elle est très critique vis-à-vis du film pour son sexisme. En fait, la militante féministe voudrait des histoires originales sur des femmes extraordinaires, et non de pâles copies de personnages masculins.

Depuis la prise de contrôle créatif de la franchise par Amazon en février dernier, l’avenir de James Bond est très flou. On ne sait toujours pas qui jouera l’espion préféré de sa Majesté. La rumeur court que ce sera une femme. Selon certaines sources, les producteurs d’Amazon MGM Studios souhaitent innover pour moderniser la franchise après l’ère Daniel Craig. Pourtant, en mars dernier, le média Mail Online assurait qu’une note interne a circulé au sein du studio, précisant que le prochain sera un homme britannique ou originaire du Commonwealth.

« James Bond doit rester James Bond »

Si certains continuent de croire qu’une actrice campera le rôle, Helen Mirren estime que James Bond doit rester un homme. L’immortelle reine Elizabeth II dans « The Queen », personnage pour lequel elle avait obtenu un Oscar, rejette cette idée d’une agente 007. Dans une interview accordée à Saga Magazine, que relaie la BBC, la comédienne affirme qu’il ne faut pas choisir « de femme pour interpréter James Bond », car « ça ne marche pas ». Selon elle « James Bond doit rester James Bond, sinon ça devient autre chose ».

Des héroïnes originales et non de pâles copies féminines du modèle masculin

Cette déclaration ne signifie pas que Helen Mirren cautionne le fait que les grands rôles dans le cinéma soient accordés uniquement aux hommes. L’actrice à l’affiche de la série « MobLand » avec Pierce Brosnan souhaite simplement voir des films sur des vraies espionnes plutôt qu’une femme dans la peau d’un personnage masculin. En d’autres termes, elle appelle à créer des histoires originales qui promeuvent les femmes et non une féminisation d’aventures masculines. Elle note d’ailleurs que les modèles ne manquent pas dans l’histoire pour produire des héroïnes, à défaut d’en créer ex nihilo.

Helen Mirren a déjà critiqué le sexisme de James Bond

Notons que Helen Mirren est une grande féministe. Elle a déjà critiqué le sexisme de la saga plus tôt cette année. « Toute la série des James Bond, ce n’était pas mon truc, vraiment pas. Je n’ai jamais aimé la façon dont les femmes sont représentées », a-t-elle déclaré en février. Selon l’actrice britannico-américaine, le concept de la franchise « est imprégné et né d’un profond sexisme », comme peuvent en témoigner les fameuses « James Bond girls ». Elle trouve le traitement des femmes d’autant insupportable que celles-ci ont toujours eu un « rôle incroyablement important » au sein des vrais services secrets.

Le vrai MI6 nomme enfin une femme à sa direction

En attendant de voir la franchise accorder une meilleure représentation aux femmes, Helen Mirren peut se réjouir de l’annonce du vrai service de renseignement extérieur britannique, qui vient de nommer une femme à sa tête. Une première depuis sa création en 1909. En effet, le MI6 a désigné à sa direction Blaise Metreweli (47 ans), qui succédera à Sir Richard Moore à la tête du MI6 plus tard cette année. La fiction “Goldeneye” (1995), 17e opus de la saga James Bond, avait prédit ce changement en choisissant Judi Dench pour incarner le rôle de “M”, qui chapeaute tout le Secret Intelligence Service, à la suite de Bernard Lee et Robert Brown.