Roland Garros 2020 : ce qu’il faut savoir sur le grand chelem parisien

Ce fut l’une des plus grandes déceptions liées au confinement, le rendez-vous terre-battue du printemps n’a pas eu lieu. Pas de matchs interrompus par la pluie, pas de frisson de cinquième set entre Français et encore moins de douzième victoire pour Rafael Nadal. Qu’en est-il du report du tournoi parisien ? On vous explique tout.

Report de Roland Garros 2020 pour septembre

Dès le mois de mars, l’annonce avait toutefois rassuré les fans de tennis, le tournoi aura bien lieu cette année, au mois de septembre. Si les joueurs et joueuses n’étaient déjà pas ravis de ce changement de dates, les polémiques ne sont pas totalement terminées. En effet, le maintien du tournoi est dans un premier temps lié à l’évolution de la propagation du coronavirus en France et plus particulièrement à Paris. Ensuite, l’idée de matchs à huis clos commence à être abordée, sans pour autant faire l’unanimité auprès de la FFT (Fédération française de tennis).

Pour Henri Leconte : « faire Roland-Garros à huis clos, ça n’a aucun intérêt. Pour moi il vaut mieux annuler et repartir pour 2021 avec une vraie saison ». Cédric Pioline n’est pas toute à fait de cet avis, pour lui « La priorité c’est que Roland-Garros se déroule, que la machine se relance » tout comme Nicolas Mahut « Pour le spectacle et les joueurs, ça serait assez sinistre. Roland-Garros, sans spectateurs, avec les allées vides, sans ambiance, ce n’est pas la même chose (…)Mais d’un point de vue économique, c’est vital (…) Si le huis clos est la seule option possible, je suis partisan de le jouer quand même ».

“Il faut être ambitieux et optimiste”

Guy Forget, directeur du tournoi, a expliqué le 23 mai dernier au micro d’Europe 1 « On s’adaptera à ce que le gouvernement nous dira. Il faut être ambitieux et optimiste. On espère que Roland-Garros aura lieu, et dans de bonnes conditions ». Pour clore le débat, Berard Giudicelli, le président de la Fédération française de tennis a précisé lors d’un chat organisé avec Gaël Monfils sur le réseau Twitch que « Roland Garros aura bien lieu (…) On s’adaptera aux directives du gouvernement (…) Le huis clos, c’est vraiment l’hypothèse qu’on n’affectionne pas. Avec l’agrandissement du stade et les gestes barrières, on peut tout à fait imaginer un Roland à jauge réduite pour protéger les joueurs et le public ».

Les places annulées et remboursées

L’édition 2020 est donc pour le moment programmé du 20 septembre au 4 octobre 2020, très éloigné des dates prévues initialement (24 mai – 7 juin). En ce qui concerne les personnes qui avaient des places pour cette année, la FFT a précisé que les détenteurs de billets verraient leurs places annulées et seraient remboursés. La FFT se réserve la possibilité de remettre ensuite ces places en vente si les matchs pouvaient finalement se jouer devant du public.

En ce qui concerne la diffusion TV des matchs, rien ne devrait changer. Depuis de longues années, c’est France Télévision et Eurosport qui ont les droits de diffusion du tournoi, et cela devrait encore être le cas, même si le tournoi avait lieu à l’automne. Eurosport devrait diffuser les matchs à partir de 11 heures du matin, tandis que France 2 et France 3 proposeront la retransmission à partir de 15h. Les deux chaînes disposent également d’un service de streaming permettant aux téléspectateurs d’accéder à la diffusion en intégralité, depuis leur ordinateur.