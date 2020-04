Les recettes des grands chefs pâtissiers mises en ligne… à vous de jouer ! 

Pendant le confinement, les chefs pâtissiers pensent à vous ! Pour vous occuper, ils ont décidé de mettre en ligne leurs recettes préférées pour que vous puissiez les réaliser à la maison. Alors, prêts à relever le défi ? C’est sur le réseau social Instagram que la plupart des chefs ont posté leurs recettes. Voici notre petite sélection.

La recette de la Crème Caramel de Jean-François Piège

Avec des ingrédients très faciles à trouver et qui ne vont pas vous demander de courir dans quatre magasins bio différents, la recette de la crème caramel de Jean-François Piège arrive en première place de notre sélection !

Le gâteau au chocolat au micro-ondes de Christophe Michalak

Et oui, on a également pensé à celles et ceux qui n’avaient pas de four chez eux ! Grâce au pâtissier Christophe Michalak, vous avez la possibilité de réaliser un gâteau au chocolat express en moins de 5 minutes. La recette ci-dessous.

La recette du Fraisier de Christophe Michalak

Place maintenant au Fraisier de Christophe Michalak, comme il le précise “rapide et efficace”. Avouez-le, vous n’auriez jamais pensé vous lancer dans la confection d’un fraisier n’est-ce pas ? Et si vous tentiez le coup cette fois-ci !

Chez Christophe Michalak, on peut également tester de réaliser une Praluline, brioche au Pralines revisitée par le chef avec les moyens du bord.

La recette de la confiture ananas, vanille et dattes de Nicolas Bernardé

Et si on s’essayait (enfin) à la confiture maintenant qu’on a le temps ? Vous retrouverez ici la recette du chef Nicolas Bernardé que vous pouvez facilement reproduire chez vous, et consommer sans modération.

Nous espérons que cette petite sélection vous a plu ! Sans oublier bien évidemment toutes les autres recettes des chefs pâtissiers : la tarte aux fruits rouges de Jeffrey Cagnes, le gâteau au chocolat parfait de Pierre Marcolini, le moelleux à la vanille et fleur de sel de Yann Couvreur ou encore les crêpes sucette de David Wesmaël. De quoi prendre quelques kilos et par dessus tout une bonne dose de réconfort.