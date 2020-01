Sorties : les bons plans de Métropolitaine pour le 1er week-end de janvier 

Ce week-end marquera le premier week-end du mois de janvier 2020 ! L’occasion de se faire plaisir et de profiter encore un peu des vacances pour les plus chanceux d’entre nous. Galettes des Rois, nocturne du Louvre gratuite et Playmobil vous donnent rendez-vous. Notre sélection.

#1 La galette du coeur Place Saint-Germain des Prés

Après les excès des fêtes de Noël et du Nouvel An, place aux délicieuses galettes des Rois ! Pour fêter l’Épiphanie 2020 comme il se doit, les plus grands chefs de Paris vous donnent rendez-vous ce samedi 4 janvier sur la place Saint-Germain des Prés pour partager une galette du coeur. Vendues à petits prix, les dons seront reversés à une association qui lutte contre les Pseudo Obstructions Intestinales Chroniques (POIC), une maladie orpheline se caractérisant par des symptômes et des signes d’obstruction du tube digestif en l’absence de toute lésion occluant la lumière intestinale.

#2 Le Festival du Merveilleux au Musée des Arts Forains

Pour sa 10e édition, le Musée des Arts Forains vous invite à la découverte, et ce jusqu’au 5 janvier prochain. Au programme, de nombreuses animations et attractions attendent petits et grands dans l’univers magique de la fête foraine. Jongleurs, acrobates, barbes à papa et autres comédiens seront là pour vous émerveiller toute au long de la journée.

#3 Les dernières du Lac des Cygnes au Théâtre des Champs-Élysées

Quoi de mieux pour commencer l’année que de s’octroyer un moment féérique en allant applaudir les danseurs du prestigieux Ballet de l’Opéra National de Kiev qui reprenne le célèbre Lac des Cygnes. Cette version classique sur une chorégraphie de Valeriy Kovtun vous permet de découvrir ou redécouvrir la magie de ce ballet culte.

#4 Nocturne gratuite au Musée du Louvre ce week-end

Samedi soir, vous allez pouvoir profiter d’une visite nocturne et gratuite dans un des plus beaux et des plus grands musées de la capitale : le Musée du Louvre. Une partie importante du bâtiment est en accès libre et vous donne l’occasion de voir ou revoir des oeuvres comme les Noces de Cana de Véronèse, La Liberté Guidant le Peuple de Delacroix ou encore la célèbre Joconde évidemment. Pour plus de confort, vous pouvez même réserver vos places.

#5 Les Playmobil revisitent l’histoire de France aux Invalides

Si vous n’avez pas encore emmené vos enfants, il n’est pas trop tard. Ce week-end, le Musée des Invalides vous invite à découvrir l’histoire de France en 11 scènes historiques inédites et insolites faites de… Playmobil ! Plus de 3000 personnages sont exposés dans des décors historiques que vous retrouverez salle Turenne au coeur de l’Hôtel des Invalides.