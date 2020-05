La première série de Sofia Coppola bientôt sur Apple TV+ 

Elle n’a encore jamais travaillé pour la télévision, mais le projet est en cours ! La célèbre réalisatrice de Lost in Translation prend les commandes d’une nouvelle série adaptée du roman d’Édith Wharton, « Custom of the Country ».

Une série adaptée d’un roman à succès

En Français, le roman s’intitule « Les beaux mariages » et a été publié en 1913. Sofia Coppola devrait écrire et réaliser cette série qui va raconter l’histoire d’Undine Spragg, une fille originaire du Midwest et qui s’installe à New York. Pour la réalisatrice « Undine Spragg est mon anti-héroïne littéraire préférée et je suis ravie de la présenter à l’écran pour la première fois ».

Hommage à Edith Wharton

La romancière Edith Wharton a vécu au début du XXe siècle. En 1920, elle fut la première femme à remporter le célèbre prix Pulitzer du roman pour Le Temps de l’innocence. Roman déjà adapté au cinéma par Martin Scorsese en 1993.

Ce sera la deuxième fois que Sofia Coppola travaille avec Apple TV+. En effet, « On the Rocks », son prochain film qui met en scène Bill Murray et Rashida Jones sortira sur la plateforme courant 2020.