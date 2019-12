Sorties : nos bons plans pour le week-end du 14/15 décembre 

Même si la grève nationale est toujours d’actualité, cela ne va pas vous empêcher de passer un bon week-end… et nous allons vous y aider ! Voici quelques sélections de sorties, théâtre et autres expositions pour vous promettre de jolis moments de détente.

#1 Un cluedo géant avec « La Souricière » d’Agatha Christie au théâtre La Pépinière

Signée Pierre-Alain Leleu et mise en scène par Ladislas Chollat, cette version de la pièce policière de la célèbre romancière devrait enchanter toute la famille ! Six fois par semaine depuis le 10 septembre dernier, huit acteurs vous font vivre un cluedo géant sous forme de huis clos bien évidemment. Réservation sur le site du théâtre.

#2 On patine au coeur du Grand Palais

Pour la cinquième année consécutive, le Grand Palais des Glaces revient avec la plus grande patinoire indoor du monde ! Du 13 décembre au 8 janvier, vous allez pouvoir apprécier de délicieux moments de glisse au coeur de la Nef d’un des plus beaux musées de Paris. 2 700 m² de glace vous attende dans un lieu magique. En son et lumière, venez chausser vos patins et profiter d’un instant féérique avant les fêtes de fin d’année.

#3 100 ans de Pierre Soulages au Centre Pompidou

Pour le centenaire de la naissance de Pierre Soulages, le Centre Pompidou organise une grande rétrospective de son art à travers 14 œuvres, du 11 décembre 2019 au 9 mars 2020. Une occasion unique de (re)découvrir ce week-end cet artiste moderne au sein même du musée qui lui était si cher.

#4 Culture au quai : le marché de Noël de la culture

C’est au Carreau du Temple que l’évènement Culture au Quai a posé ses valises cette année. Les 14 et 15 décembre 2019, vous avez rendez-vous à quelques pas de la Place de la République pour un marché de Noël de la culture qui ne vous laissera pas indifférent. Environ 200 acteurs culturels vous présentent leur saison 2020 : Théâtre du Châtelet, Théâtre de la Colline, Théâtre Chaillot ou encore le Musée Picasso. À vos agendas !