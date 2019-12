Un Noël féérique au Domaine Royal de Chambord

Vous cherchez une idée d’escapade originale pour les fêtes de fin d’année ? Et si vous profitiez du magnifique Domaine Royal de Chambord pour clôturer en beauté cette année 2019 ? On vous explique tout !

Chambord, Domaine Royal par excellence

Après Versailles, Chambord est le deuxième château le plus visité en France. En effet, depuis trois ans, le domaine bat tous les records avec plus de 2 millions de visiteurs chaque année. Au mois d’août dernier marquait même la plus importante fréquentation jamais enregistrée avec des pics à 10 000 visiteurs par jour. Au coeur du dispositif mis en place à l’occasion des 500 ans de la Renaissance dans le Val de Loire, Chambord vous a offert, tout au long de l’année, un programme alléchant : conférences, expositions, colloques et même festivals de musique.

Un Noël féérique pour petits et grands

Pour les fêtes de fin d’année, le domaine a donc décidé de mettre les bouchées doubles pour terminer cette année en beauté. Du 1er décembre 2019 au 5 janvier 2020, le Domaine Royal de Chambord vous donne la possibilité de venir fêter Noël dans des conditions féériques et jamais vues auparavant. Les allées et jardins du Château ont été décorés et revisités entièrement à la lumière de magnifiques décorations. Une exposition « sapins de génie » réalisés par des partenaires prestigieux plante le décor pour le plus grand plaisir des yeux. De nombreux concerts sont également programmés, tout comme des initiations à la danse, à la poésie ainsi que des visites faites par un guide tout droit venu d’un autre temps. Pour les plus petits, il est même possible de rencontrer le Père Noël !

À partir du 21 décembre 2019, vous pouvez également profiter de l’offre Féérie de Noël pour la somme de 113 euros par personne. Pour ce tarif, vous avez l’hébergement compris, le tea-time de Noël, deux entrées au Château de Chambord ainsi qu’une douceur créée par le maître chocolatier Max Vauché à savourer en chambre. Attention toutefois, le domaine ferme ses portes le 25 décembre et le 1er janvier.