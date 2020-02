Devenez chef aux Galeries Lafayette !

Et si vous posiez cette paire de chaussures et ce parfum que vous venez de vous offrir et que vous vous joigniez à un atelier culinaire… aux Galeries Lafayette ? Car on peut désormais y prendre des cours de cuisine avec des chefs de la prestigieuse école Ferrandi. Et vous y êtes tous conviés.

On trouve tout aux Galeries Lafayette ! Et ce n’est pas peu dire… En effet, dès ce mardi 25 février 2020, le grand magasin parisien du boulevard Haussmann (dans le IXe arrondissement) proposera chaque semaine des ateliers culinaires.

Les client-e-s pourront désormais participer à des cours donnés par des chefs de la très reconnue école Ferrandi. « Il existe de nombreux cours de cuisine dans Paris mais l’expérience que nous proposons en collaboration avec de grands talents culinaires formés au sein de l’école Ferrandi est unique », a déclaré Alexandre Liot, le directeur du grand magasin.

Une collaboration qui enthousiasme également Bruno de Monte, directeur de l’école Ferrandi, pour qui « les Galeries Lafayette offrent une véritable vitrine, notamment à l’international ». De quoi offrir une belle visibilité à l’école auprès des très nombreux touristes, notamment japonnais, qui pourront repartir avec des recettes en anglais des prestigieux chefs.

« Maîtriser, découvrir…déguster »

Au troisième étage du bâtiment Maison et Gourmet, il sera donc possible d’apprendre à mitonner des petits plats, à partir des recettes des plus grands gastronomes issus de cette écoles. Les Galeries Lafayette vous proposent ainsi de « maîtriser les fondamentaux de la gastronomie française et découvrir les techniques et les secrets des grands chefs avant de pouvoir déguster, sur place, ces créations réalisées dans un lieu atypique ».

« Magret de canard et son accompagnement de petits légumes racines », « Noix de Saint-Jacques et panais à la vanille », « Paris-Brest » ou « Tarte Tatin », vos aurez le choix parmi ces recettes de la haute gastronomie française, qui n’aura donc plus de secret pour vous ! Alors à vos ustensiles, on retrousse les manches et on passe le tablier ! Il est temps de savourer un temps d’apprentissage gourmand…

Comment ça marche ?

Une dizaine d’ateliers de 2 heures sont proposés pour les adultes (1h30 pour les enfants à partir de 12 ans) étalés sur toute la semaine. Comptez entre 120 et 150 euros. Rendez-vous directement à l’espace Ferrandi au 3ème étage du Magasin Maison et Gourmet, au 35 boulevard Haussmann, ou bien sur le site internet du grand magasin, afin de vous pré-inscrire. Les cours s’organisent autours d’un effectif de 7 à 12 participants maximum.